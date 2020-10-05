На 2020 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кузбассе был запланирован ремонт около 170 км улиц и дорог областного и межмуниципального значения. На сегодня 94% от плана выполнено, идет приемка объектов и ввод в эксплуатацию, сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

«В Кузбассе идет масштабное обновление всей транспортной инфраструктуры. Только в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы 83 дороги. Качественное дорожное полотно позволяет кузбассовцам и гостям региона с комфортом передвигаться по области», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Одним из ключевых объектов стал ремонт дороги от въезда в Мариинск до деревни Листвянка Тисульского района — малой родине космонавта Алексея Леонова. Первую часть маршрута (участок Усть-Чебула — Дмитриевка протяженностью 7,8 км) дорожники отремонтировали по нацпроекту в 2019 году.

Работы продолжились на отрезке Дмитриевка — Усть-Серта в Чебулинском округе. Здесь большой транспортный поток, состоящий в том числе из транзитных грузовиков, которые едут в Красноярский край и Хакасию. В этом году подрядчики приведут в порядок 7,4 км дороги—самый проблемный участок всего маршрута. Гравийное покрытие заменят асфальтобетонным, состоящим из смеси высокой прочности. Это позволит увеличить срок службы дорожного полотна втрое — до 24 лет. Работы планируется завершить к середине октября 2020 года.

В 2021-2023 годах ремонт продолжится на участке Усть-Серта — Листвянка — Усть-Колба. В 2021 году отремонтируют 13 км, за последующие 2 года — еще 10,5 км. Всего за 5 лет на ремонт 39 км дороги Мариинск — Листвянка будет направлено около 1 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.