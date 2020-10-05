Сегодня в г. Новосибирске состоялось совещание Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, в котором принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Участники обсудили дополнительные меры по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов, а также вопросы экологической безопасности.

Как было отмечено, проведение ежегодных совещаний Секретаря Совета безопасности РФ на территории федеральных округов является важным стимулом в работе по обеспечению национальной безопасности, а также в социально-экономическом развитии регионов. По итогам предыдущего обсуждения были приняты дополнительные меры в сфере обеспечения информационной безопасности, результатом чего стало отсутствие фактов утечки защищаемой информации по техническим каналам региональных органов власти и органов местного самоуправления в регионах Сибири. В то же время до настоящего момента в ряде регионов округа работа в этой сфере завершена не в полном объеме.

Обсуждение социально-экономических проблем военнослужащих позволило определить ряд неотложных мер, осуществление которых начато на региональном и федеральном уровнях. При этом важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы.

По общему мнению участников совещания, реализация мероприятий национальных проектов в 2020 году осложнена рядом факторов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи для достижения установленных целевых показателей необходимо повысить координацию и эффективность работы органов власти всех уровней.

В регионах Сибири в рамках мониторинга в текущем году выявлено более 3 тысяч нарушений, связанных с выполнением нацпроектов. Действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиардов рублей. Среди наиболее часто встречающихся нарушений: злоупотребления должностными полномочиями, хищение денежных средств при осуществлении закупок товаров для государственных или муниципальных нужд, оплата не полностью или некачественно выполненных работ. Приоритетными направлениями работы названы профилактика и предупреждение правонарушений в деятельности органов государственной власти, активное проведение правоохранительных и контрольно-надзорных мероприятий по выявлению подобных фактов и их пресечению.

В соответствии с представленной информацией, в округе сохраняются угрозы экологической безопасности в сфере защиты лесов, недр, плодородных земель, охраны атмосферного воздуха, водных бассейнов, обращения с отходами производства и потребления. В крупных промышленных центрах Сибири актуальной является проблема загрязнения атмосферного воздуха. На ухудшение экологической ситуации ежегодно также влияют природные лесные пожары. При этом с целью повышения эффективности выявления нарушителей лесного законодательства необходимо повышать материально-техническое обеспечение органов, занимающихся патрулированием земель лесного фонда.

Помимо этого, в регионах Сибири отмечаются сложности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь к основным недостаткам отнесен низкий уровень переработки ТКО. В добывающих регионах округа существует проблема экологических последствий добычи угля — территория угольных предприятий приближается к землям населенных пунктов, занимает сельскохозяйственные участки, что вызывает недовольство граждан.

Большой объем работы предстоит по ликвидации накопленного экологического вреда на промышленной площадке «Усольехимпром» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Кроме того, до настоящего времени не уменьшается негативное влияние на водные объекты бассейна озера Байкал и Байкальской природной территории. Причинами сложившейся ситуации во многом являются игнорирование администрациями муниципальных образований законодательных ограничений на оборот земель особо охраняемых природных территорий. Также следует принять исчерпывающие меры по ликвидации накопленного экологического вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В зоне повышенного внимания находится ситуация в Норильском промышленном районе Красноярского края, где произошли техногенные аварии с разливом топлива. Как было отмечено, следует оперативно проработать меры организационного и правового характера по повышению эффективности обеспечения промышленной безопасности и ответственности собственников опасных производственных объектов за нарушения установленных требований.

Обсуждение прошло при участии глав регионов Сибирского федерального округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.