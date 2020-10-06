Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с Алексеем Яковлевым, который 1 октября был назначен врио ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Они обсудили ключевые направления развития и перспективы вуза.

«Кузбасский государственный технический университет — один из ключевых вузов региона, с ним тесно связано развитие промышленного потенциала области. Нам необходимы высококвалифицированные специалисты технического профиля, поэтому мы уделяем большое внимание развитию высшего образования. Выпускники областных вузов должны быть востребованы и конкурентоспособны. Наша общая цель — сделать так, чтобы после окончания учебы они оставались в Кузбассе», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Алексей Яковлев — доцент, кандидат физико-математических наук. В 1994 году окончил Томский политехнический университет по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы», с 2017 года занимал пост директора Инженерной школы новых производственных технологий. Автор более 100 научных публикаций, имеет 2 патента, 8 свидетельств на программные продукты.

В КузГТУ и его филиалах обучаются более 11 тысяч студентов. Университет состоит из 7 научно-образовательных институтов, факультета фундаментальной подготовки, института дополнительного профессионального образования, института корпоративного обучения, института промышленной и экологической безопасности, института электронного обучения. Филиалы вуза работают в Прокопьевске, Междуреченске, Белове, Новокузнецке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.