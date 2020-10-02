По итогам самых масштабных в истории движения WorldSkills Russia соревнований сборная Кузбасса впервые стала серебряным призером в общекомандном зачете как среди молодежи, так и среди участников старше 50 лет. Представители региона завоевали 46 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых), а также получили 56 медальонов «За профессионализм». Участников соревнований, экспертов, педагогов и организаторов чемпионата отметили почетными наградами.

А сразу после церемонии с молодыми профессионалами встретилась съемочная группа и побывала в мастерских умельцев.

Дарья не оканчивала художественную школу. С гончарным делом познакомилась только в колледже. Сейчас учится на 3 курсе. И эту мастерскую посещает чаще, чем учебные аудитории. На наших глазах буквально за 15 минут сделала тарелку. Кстати, в её кухонном шкафу есть глиняная посуда ручной работы, созданная, разумеется, хозяйкой.

Подготовка была серьёзная — по 6 часов в сутки. На самом чемпионате за 3 дня Дарья сделала 12 гончарных изделий, 2 из которых — декоративные панно. Перед ней был только комок глины. Потом чертежи, замеры с точностью до миллиметра, вычисления, обжигание, программирование печи, сушка и раскрашивание. Получилась плитка. Создала также тарелку, вазу и 8 небольших горшков. Итог — победа в компетенции «Ремесленная керамика».

В мастерской Дарьи всё как полагается — гончарный круг, холсты, краски, кисти и «творческий беспорядок». А вот рабочее место Владислава отличается. Он рассчитывает, как перевезти груз из пункта «А» в пункт «Б» самым выгодным способом. При этом нужно учитывать габариты, хрупкость, токсичность и другие характеристики товара. Параллельно — общение логиста с клиентами в специально созданных стрессовых ситуациях.

Владиславу удалось сохранить всех клиентов и рассчитать самые выгодные перевозки. Итог — лучший в компетенции «Экспедирование грузов».

Сегодня молодые профессионалы получили медали. А чемпионат помог им принять одно из главных решений в жизни. Владислав понял, что точно станет логистом. Дарья пока думает, но уверена, что профессия будет связана с искусством.

Автор: Анастасия Подоляко