Оргкомитет областного конкурса «Кузбасс – Великой Победе» продолжает приём заявок. Участниками могут стать журналисты всех средств массовой информации Кемеровской области. Победители в каждой из номинаций будут награждены областными наградами и денежными призами.

Всего номинаций семь: «Личность в истории», «Все для фронта, все для Победы!», «Вахта Победы», кроме того, будут определены лучший материал о Великой Победе в корпоративных СМИ, лучшая фоторабота, лучшая операторская работа и лучший кросс-медийный проект о подвиге кузбассовцев во время Великой Отечественной войны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2020 года. Их необходимо прислать в электронном виде на адрес pobeda@rmhkuzbass.ru с пометкой «Конкурс «Кузбасс – Великой Победе». К заявке нужно приложить отсканированную копию справки об авторстве, утвержденную главным редактором СМИ и заверенную печатью. Образцы вышеуказанных документов можно скачать на официальной странице конкурса: http://kuzbass85.ru/regionalnyj-konkurs-kuzbass-velikoj-pobede/.

Кроме того, необходимо направить в оргкомитет копию фильма, теле- или радиосюжета, теле- или радиопрограммы. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2020 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.