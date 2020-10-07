По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-39, Кемерово-32, Осинники-18, Междуреченск-17, Киселевск-8, Ленинск-Кузнецкий-8, Белово-6, Полысаево-6, Гурьевский МО-5, Ижморский МО-4, Анжеро-Судженск-3, Калтан-3, Прокопьевск-3, Юрга-3, Таштагольский МР-3, Кемеровский МО-2, Ленинск-Кузнецкий МО-2, Новокузнецкий МР-2, Яйский МО-2, Березовский-1, Тяжинский МО-1.

3 пациента скончались. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Тайге.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

134 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7835 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3277 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2388 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".