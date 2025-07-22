Для ветеранов специальной военной операции в Кемеровской области организуют ярмарки вакансий. В Кадровом центре Кемерова вернувшиеся с СВО и их родные познакомились с предложениями на рынке труда, им рассказали об условиях работы и социальных гарантиях.

А в Тисульском округе для этой категории граждан провел прием уполномоченный по правам человека Василий Борисов. Он рассказал о том, как восстановить утраченные награды, о специфике военной ипотеки, а также о выделении земельного участка под строительство жилья.

На вопросы ветеранов спецоперации и членов их семей по организации медпомощи в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кемерове ответила лично и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. Кроме того, для героев СВО и их родных из Осинников организовали поездку в СТК «Шерегеш». А в Юрге ветераны СВО поприветствовали участников патриотического пробега железнодорожников «Две Победы», посвященного 80-летию Великой Победы и разгрому милитаристской Японии. Велопробег стартовал 8 мая в Подмосковье. Финиш запланирован в Южно-Сахалинске 3 сентября. За 120 дней железнодорожники должны преодолеть 15 тысяч км. После возложения цветов в мемориальном комплексе памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 годах, спортсмены отправились дальше на восток.