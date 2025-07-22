Животноводческие предприятия Кузбасса активно ведут заготовку грубых кормов. На сегодня скошено 30 тысяч га трав, заготовлено более 24 тысяч тонн сена. Причем, как отметили в пресс-службе областного правительства, в этом году работа идет быстрее, чем в прошлом.

«Пока позволяет погода и травы не перезрели, необходимо заготовить достаточное количество качественного корма на зимне-стойловый период, чтобы обеспечить здоровье и продуктивность животных. Благодаря обильному количеству влаги и теплу этим летом проблем с кормовыми культурами на полях нет. Мы в свою очередь помогаем селянам обновлять технику, модернизировать производства и оказываем меры поддержки, такие как гранты, субсидии, льготные кредиты и лизинговые программы. С начала года на эти цели в Кузбассе направлено более 478,4 млн рублей», — отметил заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов.

Всего на зиму требуется не менее 239 тысяч тонн сена, 236 тысяч тонн сенажа, 150 тысяч тонн силоса, 34 тысяч тонн соломы. По темпам заготовки кормов высокие показатели у Промышленновского округа: скошено 5,8 тысяч га, заготовлено 4,6 тысячи тонн сена и 35,9 тысячи тонн сенажа. В целом в Кузбассе уже заготовили 35% от необходимого объема кормов.