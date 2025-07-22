В этом году в регионе абитуриентов принимают 18 высших учебных заведений, а также 60 колледжей и техникумов. Губернатор ознакомился с ходом приемной компании в опорном вузе Кузбасса.

«На поступление подано почти 30 тысяч заявлений от 10 245 абитуриентов. В этом году доступно 2805 бюджетных мест. По отдельной квоте поступают участники боевых действий и их дети. Таких абитуриентов 180 человек. Сейчас в вузе проводят вступительные экзамены и творческие конкурсы», – сказал Илья Середюк.

Помимо вузов, бюджетные места предусмотрены в учреждениях профобразования. В кузбасских колледжах и техникумах насчитывается свыше 18 тысяч таких мест. Документы будут принимать до 15 августа, до 1 сентября проходит зачисление будущих студентов.

Подробно узнать о поступлении в вузы, техникумы и колледжи Кузбасса абитуриенты могут на электронных ресурсах областного министерство образования, включая страницы ведомства в соцсетях. Там размещена актуальная информация о бюджетных местах и направлениях подготовки, есть телефоны приемных комиссий.

Фото: пресс-служба АПК