В Кузбассе 1,2 млрд рублей в этом году направлено на благоустройство территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

«По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преображаем 122 общественных пространства и 15 дворовых территорий. Работы ведем во всех муниципалитетах», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Кемерове, в частности, продолжают обустраивать сквер у суда Ленинского района на проспекте Химиков, 20. В 2023 году начали с замены асфальта и освещения. А теперь здесь обустроят игровую площадку и детский спорткомплекс. В другом сквере, между домами по улице Ленина, 55б и переулку Мичурина, 5, также благоустроят площадку для детей с резиновым покрытием, а также поставят лавочки с подсветкой.

В южной столице Кузбасса преображают тротуар по проспекту Дружбы. Там демонтировали старый асфальт, меняют бордюрный камень, прокопали траншеи и уложены кабель-каналы. После асфальтирования появится современное освещение и лавочки.

В поселке Тяжинский благоустраивают Парк культуры и отдыха, в Юрге к финалу близятся работы в сквере возле клуба «Строитель» площадью свыше 1,6 тысячи кв. метров. В Березовском преображается тротуар по бульвару Молодежному, а в сквере и на детской площадке на ул. Юбилейной установили качели и горки для детей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, все работы планируется выполнить в срок.