Сегодня, 22 июля, в Кемерове состоялась встреча председателя Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), члена Совета по правам человека при Президенте России Александра Брода с членами общественного штаба по наблюдению за ходом выборов и членами клуба экспертов при Общественной палате Кузбасса.

«Сейчас мы находимся в активной стадии развития очередной избирательной компании. В 81 субъекте России проходят избирательные компании, мы видим активность политических партий. Уже сейчас видно, что компания весьма конкурентна», – отметил Александр Брод.

Этой осенью в Кемеровской области в рамках единого дня голосования пройдут полные выборы Совета народных депутатов Таштагольского, Гурьевского муниципальных округов, а также довыборы в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком округах.

В ходе встречи Александо Брод отметил, что основные задачи Ассоциации – это информационная, методическая иэкспертная поддержка общественных штабов понаблюдению за выборами и содействие в подготовке общественных наблюдателей. Для этого разработан специальный учебный курс, обновленный с учётом роста конкуренции, с акцентом на умение преодолевать проблемные, конфликтные ситуации, противодействовать рискам и угрозам. Также один из главных вопросов – это обеспечение безопасности избирательных участков, комфортных условий для избирателей.

В августе в Кузбассе начнется подготовка общественных наблюдателей. Их будет более 100 человек, они охватят все участковые и территориальные избирательные комиссии в тех муниципалитетах, где пройдут избирательные кампании.

«Несмотря на то, что это выборы местные, муниципальные, мы убеждены, что они также заслуживают серьезного внимания с учётом роста активности политических сил, это проверка профессионализма членов избирательной комиссии, проба сил для общественных наблюдателей и экспертов», – сказал председатель Ассоциации НОМ.

В Кузбассе на базе КемГУ в ближайшее время планируется открытие Центра избирательного права на основе соглашения КемГУ, регионального избиркома и общественной палаты. . Здесь будут заниматься просветительской работой, готовить общественных наблюдателей, а также повышать квалификацию смогут члены избирательных комиссий. По мнению Александра Брода, это креативное решение, которое планируется пропагандировать и в других регионах.

«Мы решили провести работу по полному циклу, но без открытия центра общественного наблюдения с телепанелью. Сам штаб будет работать, все группы, эксперты. Мы расцениваем это как подготовку к выборам в Госдуму в 2026 году. У нас, в Кузбассе, как и в стране, неважных выборов нет», – также сказал Председатель Общественной палаты Кемеровской области Владислав Овчинников.

«Общественники Кемеровской области делают все, чтобы выборы прошли строго в правовом поле, были открытыми, демократичными, удобными и комфортными для людей разных возрастов, которые примут участие как избиратели, и для политических сил, которые намерены участвовать в избирательном процессе, публичной политике и в дальнейшем развивать регион», – сказал Александр Брод.

В завершении встречи он пожелал региону удачных выборов.

Фото: Анна Сивохина.