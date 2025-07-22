Более 37 тысяч жителей Кузбасса обратились со своими проблемами на Платформу обратной связи. В июне наибольшее количество обращений поступило из Кемерова — 367, Новокузнецка — 193 и Прокопьевска — 75. Среди актуальных тем — состояние автомобильных дорог, вопросы благоустройства, образования, а также состояние дворов и общественных территорий.

С помощью сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» можно подавать обращения, задавать вопросы, участвовать в опросах и голосованиях. Связь с ведомствами доступна:

— через виджет «Сообщить о проблеме» в социальных сетях официальных аккаунтов министерств,

— в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»,

— на портале «Госуслуги».

Для авторизации достаточно только аккаунта на «Госуслугах». Дополнительная регистрация не требуется. Отследить статус обращения можно в личном кабинете.

Чтобы сообщить о проблеме нужно:

1) указать точный адрес,

2) настроить четкость фотографии,

3) прикрепить дополнительные файлы, если потребуются.

Платформа также используется для участия в публичных обсуждениях, слушаниях и голосованиях, в том числе по вопросам благоустройства, инициативного бюджетирования и выбора культурной столицы России (с 15 апреля по 1 декабря).

На карте обращений можно ознакомиться с публичными заявками жителей региона. Также на цифровой платформе есть возможность принять участие в опросах по актуальным темам. Каждый может повлиять на жизнь и развитие Кузбасса с помощью ПОС, сообщая о волнующих проблемах и решая их вместе.