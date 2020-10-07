Детский технопарк создан на базе передвижной автомобильной станции. Благодаря ему ребята из сельской местности могут бесплатно изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели беспилотников, а также использовать технологии виртуальной реальности.

«Мобильные технопарки делают доступным дополнительное образование с использованием новейших технологий в отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря «Кванториуму-42» ребята получат новые знания и практические навыки, которые, возможно, помогут им определиться с будущей профессией», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Педагоги нового мобильного технопарка уже начали занятия с учениками школы № 2 Топкинского муниципального округа. В дальнейшем мобильный «Кванториум-42» будет работать в разных населенных пунктах на юге области.

В передвижном технопарке есть все необходимое для обучения школьников по четырем направлениям: «VR/IT» (технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» (промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хай-тек». Мобильный технопарк также оснащен высокотехнологичным оборудованием для проектной деятельности.

Мобильный «Кванториум-42» создан в рамках федерального (регионального) проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На организацию его работы выделено более 27,4 млн рублей: 16,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлены на покупку оборудования, 10,5 млн рублей из областного бюджета пошли на приобретение автомобиля КАМАЗ, на базе которого обустроен технопарк.

Первый в Кузбассе детский мобильный технопарк начал работу в октябре 2019 года. Он курсирует по северу области, проводя в одном районе по две недели каждые три месяца. В интервалах между приездами дети в дистанционном режиме участвуют в реализации командных проектов со своими наставниками. Кроме того, в Кузбассе действуют 2 стационарных детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.