В прямом эфире глава региона ответит на вопросы журналистов. Начало — в 10:00. Трансляция будет доступна на «Кузбасс 1» (21 кнопка), на сайте телеканала, а также на официальном сайте областной газеты «Кузбасс».

С учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, журналисты примут участие в пресс-конференции в гибридном (дистанционно-очном) формате. Для представителей федеральных и региональный СМИ в г. Кемерово — в очном формате, для представителей СМИ муниципальных образований — на платформе Zoom.