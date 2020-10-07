В области официально разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на закрытых объектах с участием зрителей при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Заполняемость зала при этом должна составлять не более 30% от пропускной способности.

Распоряжение о допуске болельщиков на спортивные мероприятия в сооружениях закрытого типа опубликовано на сайте правительства Кузбасса. Изменения касаются официальных календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории области.

Новые правила будут действовать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора. Они включают в себя ежедневную обработку зрительских мест и других контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. Рассаживать болельщиков будут с учетом соблюдения социальной дистанции (это правило не касается членов одной семьи и сопровождающих лиц).

Распоряжение будет действовать до конца октября.

Ранее в Кузбассе разрешили проведение спортивных и физкультурных мероприятия со зрителями на открытых стадионах. Заполненность спортивного сооружения при этом не должна превышать 50%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.