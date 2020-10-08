За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-43, Кемерово-41, Ленинск-Кузнецкий-24, Белово-13, Мыски-11, Киселевск-6, Беловский МР-6, Таштагольский МР-6, Новокузнецкий МР-3, Анжеро-Судженск-2, Полысаево-2, Юрга-2 и Ленинск-Кузнецкий МО-2, Березовский-1, Калтан-1, Краснобродский-1, Осинники-1, Гурьевский МО-1, Яйский МО-1, Яшкинский МО-1.

4 пациента скончались. У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Ленинск-Кузнецком.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.

67 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7902 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3324 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2589 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".