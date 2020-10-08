В области развернули дополнительные койки для больных, закупили медицинское оборудование и все необходимые лекарственные средства. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев в ходе сегодняшней отчетной пресс-конференции.

«То, что мы видим сейчас — наша вторая волна. Мы подготовились к ней технически. Поставили в школы 7 тысяч рециркуляторов, 4 тысячи — в больницы, готовимся поставить еще 2 тысячи. Мы сами их изготавливаем. Наши врачи научились работать с больными коронавирусом. Коечный фонд региона сейчас насчитывает около 3 тысяч коек, недавно мы добавили более 200, в ближайшее время добавим еще около 500 коек. Введена новая система контроля за здоровьем пациентов с коронавирусом. Чтобы разгрузить врачей, мы разработали цифровую программу, которая обзванивает больных, находящихся на надомном лечении», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что сейчас в Кузбассе, как и по всей стране и миру, растет количество заболевших коронавирусом. Но благодаря энергичным мерам, которые применяются с начала пандемии, области удается оставаться в ТОП-10 регионов с самым низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения.

Коечный фонд для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями в Кузбассе составляет 3019 коек, 370 из них свободны. Готовятся к открытию 500 резервных коек на базе медицинских организаций: Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (Кемерово), Прокопьевской городской больницы, Ленинск-Кузнецкой городской больницы №1, Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

Дополнительно за счет средств областного бюджета были закуплены необходимые лекарственные препараты, которые распределяются в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным COVID-19 и с тяжелыми формами пневмоний.

Перестроена работа всей системы здравоохранения. В больницы берут только тех, кому нужна постоянная врачебная помощь, людей с бессимптомным течением болезни лечат амбулаторно. Для их сопровождения разработана уникальная программа «Светофор»: от первого звонка в поликлинику до полного выздоровления человека дистанционно сопровождает медицинский работник. Для снижения нагрузки на врачей в Минцифры Кузбасса разработана программа робот-обзвонщик для контроля за состоянием здоровья людей, находящихся на самоизоляции.

«На сегодня ситуация управляемая, речи о закрытии городов Кузбасса не идет. Каникулы в школах вводить также не планируем, только в рамках учебных планов. В отдельных случаях, когда фиксируются случаи заболевания в школах, мы переводим на 2 недели на дистанционное обучение, чтобы сбить вспышку заболевания. Как только ситуация нормализуется, можно будет возобновлять обучение», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что залогом безопасности сегодня является строгое соблюдение масочного режима.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.