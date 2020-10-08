Одной из главных тем отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «700 дней. Строим Кузбасс» стало образование. Глава региона рассказал о результатах проведения Национального финала чемпионата «Молодые профессионалы», о реконструкции школ и подготовке педагогических кадров.

«Проведение чемпионата Worldskills Russia в Кузбассе решило несколько глобальных задач. Во-первых, чемпионат помог модернизировать систему профессионального образования в регионе. Все приобретенное современное оборудование останется у нас. Во-вторых, мы совершили колоссальный рывок в цифровизации Кузбасса, что окажет серьезное влияние на всю экономику и будущее региона. Мы меняем имидж нашей области. В ходе чемпионата Кузбасс громко заявил о себе на весь мир не только как лидер угольной отрасли, но и как регион с высоким уровнем цифровизации», — заметил губернатор Сергей Цивилев на пресс-конференции.

В преддверии чемпионата был капитально отремонтирован и технически оснащен Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке. Финансирование работ составило более 330 млн рублей из областного бюджета. Это первый в Кузбассе цифровой колледж. Также капитально отремонтировали столовые и общежития 11 колледжей и техникумов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году в 5 колледжах и техникумах оборудовали 25 мастерских с современным оборудованием, в этом году оснастили еще 19 мастерских в 4 профессиональных образовательных организациях. Специально для проведения Нацфинала был приобретен Центр обработки данных, который обеспечил бесперебойную работу центра управления соревнованиями, а в будущем поспособствует развитию цифровизации региона.

В ходе пресс-конференции губернатор также рассказал о создании Кузбасского гуманитарно-педагогического института на базе новокузнецкого филиала КемГУ. Решение обусловлено необходимостью подготовки новых кадров после ликвидации педагогической академии. Как отметил глава региона, в 2021 году в Новокузнецке будет на 30,5% увеличено количество бюджетных мест. Именно Кузбасский гуманитарно-педагогический институт станет ядром социально-гуманитарного кластера НОЦ «Кузбасс».

Отдельной темой стала областная программа «Моя новая школа». Как отметил Сергей Цивилев, она действует в Кузбассе с 2019 года. За это время отремонтировано 11 школ (из них 4 – сельские). В настоящее время в стадии ремонта находятся еще 16 школ, из них 8 — в сельской местности. В 2021 году капитальный ремонт запланирован в Ижморском и Чебулинском муниципальных округах, в Междуреченске, Новокузнецке и Юрге. Также в 2021 году будут завершены переходящие объекты, начатые в 2020 году.

За три года реализации проекта «Моя новая школа», к 300-летию Кузбасса, в муниципальных образованиях будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием 36 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.