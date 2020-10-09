По данным областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 36, Новокузнецк – 28, Киселевск – 13, Анжеро-Судженск – 12, Прокопьевск – 11, Междуреченск – 10, Ленинск-Кузнецкий – 9, Новокузнецкий муниципальный район – 9, Белово – 8, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 5, Березовский – 4, Таштагольский муниципальный район – 4, Осинники – 3, Полысаево – 3, Беловский муниципальный район – 2, Топкинский муниципальный округ – 2 Яйский муниципальный округ – 2, Мыски – 1, Ижморский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3-й степени. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде постинфарктного кардиосклероза, гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких. Он проживал в Кемерове

101 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 8003 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3389 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2478 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.