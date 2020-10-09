В ходе ремонта в здании 1967 года постройки полностью заменили отопительную систему, укрепили потолочные покрытия, поставили новые окна, отремонтировали пол в зрительном зале, уложили плитку в фойе, обновили фасад. Работы велись в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

«55 сельских домов культуры и клубов Кузбасса уже стали участниками проекта «Культура малой Родины». Благодаря этому уровень деятельности учреждений становится несравненно выше и профессиональнее, а жизнь сельских жителей — ярче и радостней», — отметила директор Центра народного творчества Кузбасса Наталья Орлова.

В рамках программы для Дома культуры также приобретено современное световое, звуковое и видеооборудование, новая одежда сцены, комфортные театральные кресла для зрителей. Всего на модернизацию из консолидированного бюджета было выделено 2 млн рублей.

Дом культуры с концертным залом на 185 посадочных мест много лет является единственным центром досуга для жителей поселка Верх-Падунский и ближайших деревень. Здесь работают 17 клубных формирований, 9 из которых — самодеятельного народного творчества. В числе самых любимых и посещаемых — народный хор «Русские узоры». Он существует с 1975 года и неоднократно становился лауреатом региональных и сибирских конкурсов.

Топкинский муниципальный округ уже в третий раз принимает участие в федеральном проекте «Культура малой Родины». В 2018 году здесь отремонтировали и переоснастили сельский Дом культуры села Зарубино, в 2019 году — в поселке Рассвет.

Федеральный проект «Культура малой родины» оказывает финансовую поддержку сельским клубам и Домам культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек; способствует техническому переоснащению театров в малых городах и детских и кукольных театров; участвует в модернизации детских школ и училищ искусств (посредством обновления музыкальных инструментов и приобретения современного оборудования); помогает в создании модельных библиотек.

В Кузбассе в 2020 году в проект вошли 14 сельских клубов. Общий объем финансирования объектов составил около 34 млн рублей, из которых более 27 млн рублей — средства федерального бюджета.

В Прокопьевском, Таштагольском, Крапивинском, Беловском, Ижморском, Топкинском и Яйском округах работы полностью завершены. В настоящее время проводится тестирование полученной техники и обучающие мероприятия специалистов ДК по работе на новом, высокопрофессиональном оборудовании. Еще 7 клубов откроются до конца ноября.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.