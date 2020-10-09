Накануне в регионе стартовала вакцинация для медиков-добровольцев. Количество заболевших коронавирусом растёт. Будут ли вводить новые ограничения? Когда увеличат коечный фонд в больницах? И куда обращаться, если заболел, чтобы быстрее получить помощь? Эти вопросы обсудили на еженедельном брифинге. Подробности у Арины Мерловой.

3389 человек в Кузбассе сейчас борются с коронавирусом. 1306 находятся на стационарном лечении, 2083 — на амбулаторном, 63 пациента — на искусственной вентиляции лёгких. На брифинге стало известно: в регионе увеличат коечный фонд для больных ковидом. Сейчас свободно 357. В ближайшую неделю развернут ещё 500. Растёт количество случаев заражения, а, следовательно, и смертность. И здесь большое значение имеет наличие хронических заболеваний. Пока врачи лечат, сотрудники Роспотребнадзора организуют противоэпидемические мероприятия и проверки по их соблюдению.

Заболели 400 детей, 600 врачей, 136 педагогов, 52 воспитателя. Это лишь часть статистики. На брифинге успокоили: вводить новые ограничения в Кузбассе пока не планируют. Но самоизоляцию для пожилых продлят в любом случае. Также напомнили: сейчас нагрузка на медиков возросла в разы. Если вы чувствуете себя плохо, лучше обращаться в вашу поликлинику. Специалисты скорой помощи не всегда успевают отрабатывать все сигналы.

Автор: Арина Мерлова