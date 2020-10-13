Глава региона Сергей Цивилев лично проверил ситуацию с оказанием медицинской помощи в одной из поликлиник Кемерова. По итогам внепланового визита в работу медицинских учреждений Кузбасса будут внесены коррективы. В распоряжение врачей передадут 170 дополнительных машин, рядом с поликлиниками развернут мобильные пункты ожидания приема, часть работы будут выполнять студенты-медики.

«Люди с температурой и кашлем не должны стоять в очередях по 5-6 часов в ожидании приема. Но именно такую картину я сегодня увидел в кемеровской поликлинике №5. Там в душном помещении находились более сотни человек. Такие пациенты должны получать медицинскую помощь на дому, но у поликлиник не хватает машин для выездов. Поэтому мы приняли срочное решение перебросить в медучреждения Кузбасса транспорт целого ряда предприятий — государственных, муниципальных и частных. Всего врачам передадут 170 машин», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Дополнительные машины для обслуживания пациентов получат наиболее загруженные поликлиники в разных муниципалитетах области.

Глава региона отметил, что приходящие на прием люди не должны заражать друг друга. Для рассредоточения потоков пациентов при самых загруженных поликлиниках региона будут развернуты мобильные обогреваемые пункты МЧС. Пять таких появятся в Кемерове, четыре — в Новокузнецке.

Врачи поликлиник сейчас настолько загружены, что не имеют времени на плановые приемы. Поэтому в ближайшее время им на помощь отправят около тысячи студентов-медиков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.