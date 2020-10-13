Новая станция появится на территории Яшкинской районной больницы. Это будет одноэтажное модульное здание с гаражными боксами для автомобилей. Ранее у поселковой станции скорой помощи не было собственного помещения, и площади приходилось арендовать.

«Строительство новых учреждений, закупка современного оборудования, обновление автопарка специализированной техники — это необходимые условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи. И такую помощь должны в том числе получать жители самых отдаленных территорий Кузбасса. Мы будем продолжать работу в этом направлении», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

До конца года подрядчик планирует заложить фундамент новой станции. Основная часть работ придется на весну 2021 года. В мае этого года Яшкинская районная больница также получила четыре новых автомобиля скорой помощи марки «Форд» от местных предпринимателей.

ДЛЯ СПРАВКИ. За 2018–2019 годы медицинские организации Кузбасса получили по разным программам 50 автомобилей скорой медицинской помощи. В 2020 году в область поступил 71 новый автомобиль, в том числе полностью был обновлен автопарк скорой в Новокузнецке. До конца года еще 10 новых скорых и 5 реанимобилей будут переданы службе медицины катастроф региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.