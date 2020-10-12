Один из главных аспектов качества при перевозке пассажиров — безопасные дороги. Особенно в условиях сибирских морозов. Подготовка к зиме идёт полным ходом. В столице Кузбасса производят переоснащение универсальных дорожных машин. Местное производство обеспечивает переоборудование всех снегоуборочных машин, которые летом были заняты на других дорожных работах.

Снегоуборочная машина, знакомая каждому жителю Кузбасса. Именно благодаря таким труженикам в зимний период мы можем безопасно ездить по дорогам. Не многие знают, что вот эти вот обвесы делаются у нас в Кемерово. Более того, само транспортное средство является универсальным бойцом коммунальных спецслужб.

Сейчас в работе Кемеровского опытного ремонтно-механического завода находится более 60 машин. На выходе они будут оборудованы отвалами, щетками и емкостью для песочногравийной смеси. Один из главных плюсов данного автопарка в том, что сменить его обвес и использовать для других целей — дело буквально десяти минут. Накануне производство посетил Сергей Цивилев.

Первые «переобутые» машины поступили в Прокопьевск. Дорожники уже успели оценить новый спецтранспорт.

Обвесы разрабатываются и изготавливаются на кемеровском заводе — полностью обеспечивают потребности не только своего региона, а также Якутии и Томской области. Вся партия новых модифицированных машин должна приступить к уборке снега с улиц области уже в начале зимнего сезона.

Автор: Сергей Ищенко