Крупная партия техники была закуплена к началу зимнего сезона 2020–2021 гг. по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Из-за обильных снегопадов местным властям ранее приходилось привлекать на помощь машины из Новокузнецка и Белова. Теперь при расчистке дорог в Таштагольском районе будет в целом задействована 71 единица спецтехники.

«Обильные снегопады, характерные для Таштагольского района, привлекают сюда множество любителей горнолыжного спорта. За ночь здесь может выпасть месячная норма осадков. Но одновременно снег становится большой проблемой для дорожников. Чтобы усилить работу коммунальных служб района, было выделено 100 млн рублей. На эти средства закупили 18 единиц техники, которые позволят оперативно справляться со снежными заносами», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Районный машинопарк пополнили 11 погрузчиков, экскаватор, 2 комплексные дорожные машины, 2 самосвала, 2 грейдера. Закупки производили с учетом особенностей рельефа территории: не каждая модель снегоуборщика подойдет для работы на горных склонах. Технику распределили по всем 10 населенным пунктам Таштагольского района, в том числе 8 единиц направили в Шерегеш.

Новые машины уже поступили на коммунальные и дорожные предприятия района. Они прошли регистрацию в ГИБДД, предрейсовую техническую подготовку и в любой момент готовы приступить к работе.

Технику традиционно выводят на линию в 3-4 часа утра, чтобы к 6:30, когда жители начинают движение, автодороги и тротуары были освобождены от снега.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.