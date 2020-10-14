Модульное здание медпункта установлено на месте старой аварийной постройки. Его общая площадь — более 72 кв. м. Здесь жители поселка Северный смогут получать доврачебную помощь, проходить диспансеризацию и ставить прививки. Всего на территории Новокузнецкого района действует 49 ФАПов, в том числе один передвижной.

«Чтобы сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей самых отдаленных территорий Кузбасса, в регионе строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают современное оборудование, привлекают специалистов, в том числе по кадровым программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в поселке Северный принимать пациентов будет Юлия Кондрашова, которая участвует в программе «Земский фельдшер» с 2018 года. Ранее она была заведующей ФАПом Металлурговской врачебной амбулатории.

По информации Минздрава Кузбасса, в новом ФАПе есть все условия для приема пациентов и комфортной работы медперсонала. Для маломобильных граждан установлены пандус с двухсторонним ограждением и поручнями. Пункт оснащен портативными анализаторами для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатором гемоглобина крови, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром, а также дефибриллятором. В том числе фельдшер сможет помочь при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

Всего в Кузбассе в этом году появятся 34 модульных медпункта, более 20 из них уже принимают пациентов. Установка ведется в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». На возведение конструкций и оснащение их медоборудованием из федерального бюджета выделено около 147,8 млн рублей, еще 10,2 млн рублей будет направлено из областного бюджета на подключение к коммунальным сетям и благоустройство прилегающих территорий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.