В кемеровской колонии особого режима осуждённые сдавали нормативы ГТО. Подобные акции в исправительных учреждениях региона проводятся на постоянной основе.

На недавно построенной спортивной площадке исправительной колонии №29 непривычно оживленно. 35 заключенных отжимаются, подтягиваются, качают пресс, прыгают в длину и сдают норматив на гибкость. Последнее самое сложное.

До знаков ГТО высшей пробы осужденным не хватает нескольких упражнений на выбор — плаванья, бега, метания снаряда. В условиях лишения свободы сдать подобные нормативы просто невозможно. Но спецконтингент рад и такой возможности проявить себя.

Готовые к труду и обороне осужденные ИК №29 получат свои знаки отличия в конце года. А пока время продолжать заниматься спортом. Благо возможности для этого есть. И подбивать товарищей так же сдать нормативы. Ведь знак ГТО дает обладателям по закону определенные привилегии. Правда, на воле. Но она рано или поздно придет…

Автор: Сергей Ищенко