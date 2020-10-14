Более 350 кемеровчан пополнят ряды российских войск. Это уже вторая кампания по набору в армию в условиях коронавирусной инфекции.

Новая маска, антисептик и термометр — теперь это неизменные атрибуты осеннего призыва. Михаил признаётся: вопрос с армией давно был решён — однозначно служить! Это уже семейная традиция. Отец отдавал долг Родине в инженерных войсках, а старший брат — в ракетных. Для себя же Михаил выбрал военно-космические войска под Абаканом. Не уверен только в одном: станет режиссером-постановщиком или свяжет свою жизнь с военной службой. Время покажет.

К пожеланиям призывников стараются прислушиваться. Здесь главное, чтобы физические данные не подвели новобранца. Для этого молодые люди проходят не только медицинскую комиссию, но и профессионально-психологический тест. Только после этого будет вынесено решение.

Для безопасного проведения призывных мероприятий военнообязанные были разделены на группы: 3 потока по 10 человек. Также все документы обрабатывают кварцевой лампой.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. Будущих солдат доставят на областной сборный пункт на автобусах, которые заранее будут продезинфицированы.