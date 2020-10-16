По национальным проектам было обновлено более 170 км дорожного полотна, за счет субсидии из областного бюджета и по муниципальным программам — 135 км, также в нормативное состояние привели около 90 км федеральной трассы. В итоге за строительный сезон отремонтированы 385 км, сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

«Даже в условиях пандемии в Кузбассе не останавливался ремонт дорог. В результате около 400 км отремонтировано за счет финансирования из бюджетов разных уровней. В том числе с 1,2 млрд до 1,75 млрд рублей была увеличена областная субсидия на дорожные работы. Это позволило привести в порядок 105 км муниципальных дорог вместо запланированных изначально 70 км. Все объекты для ремонта выбирались с учетом мнения жителей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтировано 170 км автодорог. В том числе приведено в порядок 111,5 км дорог регионального значения, 45,7 км дорог в Кемеровской агломерации с учетом Кемеровского муниципального округа и 12,8 км — в Новокузнецкой агломерации. Самым крупным проектом года стало завершение капитального ремонта дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк протяженностью 124 км. В Кемерове полностью отремонтировали проспект Шахтеров. В Новокузнецке реконструировали проспект Металлургов и Бызовское шоссе.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построили современную 1,4-километровую дорогу в Ленинском районе областного центра (продолжение проспектов Ленина — Комсомольского).

За счет областной субсидии приведено в нормативное состояние 105 км муниципальных дорог, еще 20 км улиц обновили благодаря муниципальным программам. Так, в Юрге дорожники отремонтировали более 26 км на 18 улицах, заменив около 120 тысяч кв. м покрытия и 22 км бордюрного камня. Финансирование составило более 458 млн рублей, из которых 330 млн рублей направлено из областного бюджета, 128 млн рублей — из муниципального. При укладке покрытия подрядчики использовали новые технологии, которые делают асфальт более устойчивым к истиранию.

В Междуреченске отремонтировали сразу 9 участков городских дорог общей протяженностью 5,4 км. Стоимость всех работ составила 144,5 млн рублей, из которых 130 млн направлены из бюджета области, 14,5 млн — из муниципального бюджета. Дорожное полотно было обновлено на улицах Интернациональная, Юдина, Юности, Весенняя, Пушкина, Лазо, Луговая и Космонавтов.

Кроме того, в Междуреченске обустроен подъезд к школе «Коррекция и развитие», которую посещают 130 детей с ограниченными возможностями здоровья. Участок длиной 600 м раньше был грунтовой дорогой, которую размывало весной и осенью. Строители выровняли и расширили проезжую часть, уложили новый асфальт на 3 тыс. кв. м, реконструировали ливневую канализацию, оборудовали парковку и пешеходную зону, установили фонари. Учитывая уклон, сделали водоотвод и площадку для разъезда автомобилей. Работы были завершены за два месяца.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.