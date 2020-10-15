Те, кто победил коронавирус, могут помочь другим пациентам! Выздоровевших после COVID-19 призывают стать донором плазмы. Её применяют в лечении тяжёлых больных. Накануне процедуру прошли хоккеисты новокузнецкого «Металлурга». Сегодня ряды добровольцев пополнил Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных.

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2017 в эстафете, Заслуженный мастер спорта. Сильный иммунитет помог организму перенести коронавирус легко. Спортсмен вспоминает: вернулся со сборов, поднялась температура. Сдал тест. Положительный. Болезнь протекала с симптомами ОРВИ. Решил стать донором антиковидной плазмы. Уверен, что это поможет спасти не одну жизнь.

Донорская плазма уже показала свою эффективность в лечении тяжелых случаев течения болезни. Антитела помогают пациентам, чей собственный иммунитет не справляется с коронавирусом. Доноров начали принимать с июля. Более 70 жителей региона сдали уже около 300 доз. Помочь может каждый. Главные требования: возраст — от 18 до 55 лет, масса тела — более 50 килограммов. Процедура длится 2-3 часа. Её можно пройти в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Анжеро-Судженске и Прокопьевске.

Автор: Арина Мерлова