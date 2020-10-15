Накануне состоялись первые сеансы в кинозалах. Они были закрыты с марта, но уже работают в привычном режиме и подготовили афиши на ближайшее время. А вот театры пока ещё готовятся к встрече со зрителями. За кулисами побывала Анастасия Подоляко.

Кулисы открылись, но сцена пока пуста. Только что с неё убрали последний реквизит после вечерней репетиции. Театр для детей и молодёжи был закрыт почти полгода, но актёры работали. Учили роли, ставили и прогоняли спектакли. Поэтому открывать новый, по-настоящему долгожданный, сезон будут сразу 4 постановками.

Готовятся к встрече со зрителями и … костюмы. Работники этого цеха во время пандемии шили защитные маски. Наконец вернулись к привычной, театральной деятельности. Стежок за стежком готовят сценические образы.

Работники цеха знают все размеры артистов — здесь хранятся лекала, по которым можно создать любой предмет гардероба для каждого актера. Готовить костюмы к новому сезону начали сразу, как узнали, что скоро открытие. Для 4 спектаклей нужно сшить больше 30 единиц одежды. Некоторые блузы, брюки и кофты уже готовы.

Артисты старше 65 лет — на самоизоляции. Труппы пока будут давать спектакли без них. Ещё одно обязательное условие: загрузка залов — не более 50 процентов. Меры вынужденные, но обязательные для долгожданной встречи в театральном зале.

Автор: Анастасия Подоляко