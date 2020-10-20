В муниципалитетах региона проходят смотры готовности спецтехники дорожных и коммунальных компаний к работе в зимних условиях. Всего в распоряжении дорожников региона около 2 тыс. спецтехники.

«На складах дорожных и коммунальных служб Кузбасса уже есть необходимый стратегический запас противогололедных материалов, техника тоже прошла проверку. Поэтому первые серьезные заморозки не должны парализовать движение в городах. При ухудшении погодных условий особое внимание будем уделять безопасности движения по маршрутам общественного транспорта и школьных автобусов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На обработку дорог от гололеда региону в течение зимнего периода требуется более 43 тыс. тонн соли, 426 тыс. тонн песка и 50 тыс. тонн отсева. Согласно нормативам, предварительно нужно заготовить 40% от необходимого количества материалов. В Кузбассе уже запасены 50%, в некоторых территориях — до 100%. Также заключены договоры на допоставку противогололедных материалов по мере расходования их в течение зимы.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, всего в автопарке дорожников около 2 тыс. спецмашин. Еще около 500 единиц техники в случае необходимости готовы предоставить промышленные предприятия. Особо усилен автопарк в Таштагольском районе: туда к началу сезона поступили 18 новых снегоуборочных машин. Кроме того, 64 многофункциональные машины на базе КАМАЗов были весной закуплены на Кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе (ОАО «КОРМЗ»). Это многофункциональная техника, которая сейчас переоборудуется к зимнему сезону.

Готовность дорожных служб к работе в зимний период уже проверили в Полысаеве, Мариинском округе, Юрге, Калтане, Анжеро-Судженске, Яшкинском округе и Киселевске. Предприятия продемонстрировали переоборудованную технику: на машины установлены отвалы, щетки и устройства для посыпки и поливки проезжей части. Самые востребованные помощники дорожников зимой — комбинированные машины, поэтому их в арсенале автопарков больше всего. Одна такая машина заменяет несколько единиц техники. Благодаря навесному ножу она очищает поверхность от снега и льда, щетками сметает осадки, а затем посыпает дорогу противогололедным материалом.

В Новокузнецке вместе с дорожниками готовность к работе в условиях снегопадов продемонстрировали энергетики. Они обслуживают более 500 км электросетей вдоль городских автомагистралей и обеспечивают работу 147 светофоров. Для оперативного устранения неполадок с дорожным освещением на складе имеется запас запчастей и техники. Также круглосуточно дежурят более 10 бригад.

До конца октября смотр готовности дорожной техники пройдет по всему Кузбассу. О некачественной уборке снега автомобилисты и пешеходы Кузбасса смогут традиционно сообщать в единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.