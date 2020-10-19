Таёжная цивилизация может появиться на юге области. Проект развития Междуреченска стал финалистом конкурса Агентства стратегических инициатив. В планах создать экокурорт мирового уровня.

Междуреченск: заводы, шахты, производственные предприятия. На волне угольного кризиса, который начался ещё в 2019 году, найти новую нишу и развиваться в ней — необходимость. Ответ подсказала география. Центр страны, сердце Сибири, город, спрятанный в тайге между двух рек. Место, в котором нужно побывать.

Проект нацелен на создание кластера для отдыха и зимой, и летом. Состоять он будет из трёх точек. На Югусе — оздоровительный центр, Поднебесные Зубья — развитие пеших маршрутов, а Чёрный Салан — одна из 20 гор в мире с наиболее удачной геометрией и возможностью строительства курорта в 8 раз больше, чем Шерегеш.

Ежегодно кластер сможет принимать до 8 миллионов гостей. Для жителей юга области это, прежде всего, новые рабочие места. Не только в сфере туризма, но и в сопутствующих областях: транспорт, производство, сфера питания, сельское хозяйство.

План инвестиционного развития до 2025 года уже реализуется. В обслуживании туристического потока будут задействованы все соседи Междуреченска. И от монозависимости получится освободить ещё 10 территорий. В том числе Новокузнецк. Помимо этого, следование принципам «зелёной» экономики позволит сохранить уникальную таёжную природу.

Автор: Анастасия Подоляко