Новокузнецкому «Металлургу» в конце минувшей недели улыбался хоккейный бог и фортуна. Такое мнение выразили гости из «Динамо» Московской области и ханты-мансийской «Югры». Обе команды кузбассовцы обыграли в овертаймах.

16 октября на кузнецкий лёд вышло «Динамо» из Московской области. К началу второго периода гости выигрывали 0:2. Эта двадцатиминутка стала самой напряженной во встрече. В общей сложности соперники забросили 5 шайб и на третий период вышли с ничьей. Остаток основного времени оппоненты откатали всухую. Исход игры в овертайме решил нападающий «Металлурга» Олег Ломако – 4:3.

18 октября в Новокузнецке развернулся настоящий хоккейный триллер. Была обыграна ханты-мансийская «Югра», уверенно держащаяся в лидерской тройке турнирной таблицы. К концу третьего периода казалось, итог матча решен 1:2, но за 1 минуту 17 секунд до финального свистка «сталевары» сравнивают счёт. Овертайм уверенно подводит к буллитам, как вдруг за 3 секунды до его окончания нападающий Александр Шевченко приносит победу Новокузнецку.

К слову, последний раз «Югру» новокузнечане обыгрывали ровно 7 лет назад — 21 октября 2013 года. «Металлург» закончит домашнюю серию встречей с тюменским «Рубином», который находится на 19 месте турнирной таблицы. Ну а возглавляет её альметевский «Нефтяник», набравший 22 очка за 14 игр, у главной хоккейной команды Кузбасса — 11 очков за 7 игр и 17 место в чемпионате.

Автор: Сергей Ищенко