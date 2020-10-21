Грант в размере 24,5 млн рублей выиграл Гурьевский корпус ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум». Часть суммы – 15 млн – составляют федеральные средства. Из областного бюджета будет выделено 7 млн рублей, их местного – 2 млн. Еще 500 тыс. рублей по правилам софинансирования добавит само образовательное учреждение.

Средства будут выделены в рамках программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Деньги направят на техническое оснащение 4 мастерских, в которых будут готовить студентов по стандартам чемпионата WorldSkills Russia. Аудитории для занятий по направлениям «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Эксплуатация кабельных линий электропередач» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» появятся в техникуме 2021 году.

Как отмечает директор Кузбасского многопрофильного техникума Вадим Окружнов, в новых мастерских также будут проходит занятия по профориентации. Их на базе учреждения ежегодно проводят для 9-классников. После двухмесячных курсов школьники получают сертификаты ознакомления с профессией.

Наряду с техническим переоснащением планируется отремонтировать здание техникума и благоустроить прилегающую к нему территорию. Работы в том числе будут проведены за счет средств социальных партнеров. Сейчас студенческий актив занимается проектированием будущего сквера и спортивной зоны.

В Гурьевском корпусе техникума обучаются 380 студентов. В учреждении готовят специалистов среднего звена по программам «Техническая эксплуатация электрооборудования», «Электроснабжение», «Социальная работа», квалифицированных рабочих по программам «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик» и «Мастер по обработке цифровой информации». Также ведется обучение коррекционных групп по профессиям «Маляр», «Штукатур» и «Швея».

Напомним, в 2019 по нацпроекту «Образование» в Кузбассе открылись 25 мастерских в 5 организациях среднего профессионального образования. В 2020 году запланировано открытие еще 19 мастерских на базе 4 образовательных организаций, 5 из них уже функционируют. В 2021 году обновится материально-техническая база в 7 учреждениях, будет открыто 28 мастерских. Таким образом, до конца 2021 года в регионе будут работать 72 новые мастерские в 16 образовательных учреждениях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.