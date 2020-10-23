Концертный зал и библиотека не работали более двух лет. Открытие обновленного ДК стало подарком к 95-летию Новокузнецкого района для жителей не только Николаевки, но и находящихся неподалеку небольших поселков Рябиновка, Нижние Кинерки, Тайлеп и Белорус.

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» клуб 1986 года постройки привели в соответствие современным требованиям пожарной безопасности и оснастили новым оборудованием. При проведении отделочных работ использовались только негорючие и нетоксичные материалы. В целом на модернизацию выделили 1,1 млн рублей из консолидированного бюджета.

В здании полностью поменяли все внутренние коммуникации, укрепили потолок и стены, обустроили санузел. Провели перепланировку зрительного зала: теперь там мягкие и комфортные кресла, широкие проходы и отдельные места для зрителей в инвалидных колясках. После капитальной реконструкции на втором этаже открыли дополнительную мастерскую, где будут заниматься изготовлением сувениров и поделок из глины. На средства федеральной программы было закуплено и установлено профессиональное световое и звуковое оборудование, а также электрозанавес. Кабинеты для работы различных кружков оснащены мебелью, изготовлены новые сценические костюмы для творческих коллективов.

В библиотеке, расположенной в здании Дома культуры, также проведен капитальный ремонт. Фондохранилище, содержащее более 2 тысяч книг, пополнилось 100 экземплярами современных романов и детективов.

Напомним, в текущем году в проекте «Культура малой Родины» участвуют 14 сельских учреждений культуры Кузбасса. Новониколаевский СДК стал 9-м обновленным клубом, до конца ноября состоятся презентации еще пяти учреждений в Кемеровском, Гурьевском, Юргинском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и Новокузнецком районе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.