В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции с 26 октября по 22 ноября в регионе будет действовать следующий режим работы организаций и проведения мероприятий:
— общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение;
— образовательным организациям высшего образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение;
— приостанавливается работа организаций общественного питания с 23 часов 00 минут до 8 часов 00 минут;
— официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.
Работодателям Кузбасса необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.
Это не относится:
— к организациям с непрерывным циклом работы;
— организациям нефтегазового сектора;
— легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;
— угледобывающей и перерабатывающей отрасли;
— строительной отрасли;
— пищевой и перерабатывающей промышленности;
— сельского хозяйства;
— транспортным организациям;
— организациям ЖКХ;
— медицинские и аптечные организации;
— организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг.
Все работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством.