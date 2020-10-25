В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции с 26 октября по 22 ноября в регионе будет действовать следующий режим работы организаций и проведения мероприятий:

— общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение;

— образовательным организациям высшего образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение;

— приостанавливается работа организаций общественного питания с 23 часов 00 минут до 8 часов 00 минут;

— официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Работодателям Кузбасса необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.

Это не относится:

— к организациям с непрерывным циклом работы;

— организациям нефтегазового сектора;

— легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности;

— угледобывающей и перерабатывающей отрасли;

— строительной отрасли;

— пищевой и перерабатывающей промышленности;

— сельского хозяйства;

— транспортным организациям;

— организациям ЖКХ;

— медицинские и аптечные организации;

— организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг.

Все работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.