Подобные территории уже существуют в Кемерове, Новокузнецке и Белове и в общей сложности составляют почти 20 тысяч гектаров. В скором времени ими обзаведутся ещё два населённых пункта.

Николай и Лидия Щур занимаются скандинавской ходьбой уже почти два десятилетия. Семейная пара пенсионеров рада, что у них есть возможность поддерживать себя в хорошей форме, гуляя по лесу в черте города. Ходить по кругу на стадионе скучно.

Рудничный бор — не единственная территория, входящая в лесопарковый пояс Кемерова. Вообще в Кузбассе подобные зелёные щиты есть пока у трёх промышленных городов – Кемерово, Белово, Новокузнецк.

Зелёные щиты у городов Кузбасса появились по инициативе губернатора Сергея Цивилева несколько лет назад. С тех пор они постоянно расширяются и их количество растёт. В скором времени лесопарковые пояса получат Киселёвск и Междуреченск. А это значит, что удастся поставить под охрану закона и сохранить ещё больше лесов. Как для нынешнего, так и для будущих поколений.

Автор: Сергей Ищенко