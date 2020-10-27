Пандемия коронавируса нанесла удар по многим отраслям экономики. Кузбассовцам, потерявшим работу из-за covid-19, власти предлагают пройти бесплатное переобучение на более востребованные профессии в условиях пандемии. Для этого в регионе открыто 27 специализированных центров, слушателями которых станет почти 3000 человек. Рассказывает Сергей Ищенко.

22-летняя Анжелика-Алексия Мартинес закончила Кузбасский медицинский колледж этой весной и спустя несколько месяцев вновь вернулась в альма-матер. Повышать квалификацию по своей специальности — медицинская сестра. Бесплатно, так как она, так же, как и её однокурсники, считается пострадавшей от пандемии коронавируса. Ведь преддипломную практику ей пришлось проходить удаленно.

Согласно квоте, Кузбасский медицинский колледж должен бесплатно повысить квалификацию и обучить 300 человек. Все программы построены по стандартам WorldSkills. Причём речь идет о слушателях как уже имеющих медобразование, так и о людях других профессий, пострадавших от пандемии. Например, сотрудники общепита, гостиничного сектора, туризма. Сейчас на курсах в учебном заведении уже числится 105 человек.

Всего в Кузбассе планируется переобучить почти 3 тысячи человек, пострадавших в профессиональном плане от covid-19. Медицина — не единственное из предлагаемых направлений новой трудовой деятельности. В регионе открыто 27 специальных центров, где можно получить допоброзование по таким специальностям, как «Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Сварочные технологии», «Обслуживание грузовой техники». В общем — всем квалификациям, что были в программе национального финала WorldSkills Russia. Для того, чтобы бесплатно пройти переобучение необходимо зарегистрироваться на сайте трудвсем.ру. И вперед — осваивать новые горизонты.

Автор: Сергей Ищенко