Илья Середюк рассказал, как под ночь решал проблему кузбассовца из соцсети

Разбирая вопрос жителя Анжеро-Судженска о разбитом участке городской дороги на улице Станционная, глава региона сообщил, что местная администрация в комментариях дала оперативный ответ. Мэрия уверяет, что данный участок дороги включен в план ямочных ремонтных работ на летний период 2025 года.

«Обращаюсь к главам территорий: когда вы ставите сроки в ответах на обращения жителей в соцсетях, я их все фиксирую. Эти сроки нельзя нарушить. Недавно был такой случай. 9 июля человеку обещали дать ответ. Уже 23 часа ночи, а ответа нет. И я был вынужден ночью сам вмешиваться, поскольку данное представителем власти слово, тем более на ресурсах губернатора, надо держать»,- подчеркнул Илья Середюк.