Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса ответил на вопрос о планах по строительству прямой дороги между Новокузнецком и Междуреченском.

По словам Ильи Середюка сегодня уже есть не просто планы по строительству этой дороги, а готово обоснование инвестиций, также уже разработан план трассы и определены первые этапы работ.