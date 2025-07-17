Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса ответил на вопрос о планах по строительству прямой дороги между Новокузнецком и Междуреченском.
По словам Ильи Середюка сегодня уже есть не просто планы по строительству этой дороги, а готово обоснование инвестиций, также уже разработан план трассы и определены первые этапы работ.
– Самое главное – это проект, если всё сложится благополучно, в 2026 году начнём проектирование, далее экспертиза, изыскание финансирования, в том числе из федерального бюджета, – отметил Илья Середюк.