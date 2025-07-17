В рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в этом году планируется провести работы по благоустройству 156 объектов. На эти цели из бюджета области выделено 200 миллионов рублей.

В гимназии №25 города Кемерово создают современную спортивную площадку. Работы планируется завершить в течение двух недель. Уже установлены бордюры и уложено безопасное покрытие, смонтированы спортивные снаряды. В то же время специалисты разрабатывают комплекс упражнений, которые будут выполняться на уроках физкультуры. После уроков площадку смогут использовать жители микрорайона.

В 2020 году на стадионе гимназии был благоустроен современный корт для игры в баскетбол и волейбол. Всего с 2019 года в Кемерове было реализовано 25 проектов.

В Новокузнецке открылась обновлённая спортивная площадка, где смогут заниматься ученики школы №49 и лицея №35. Для детей создана современная многофункциональная территория с покрытием из резиновой крошки, а также расширена беговая дорожка. Всего в рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в Новокузнецке планируется благоустроить шесть спортивных и рекреационных зон.

В деревне Новомарьинка Тяжинского округа в рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива» была благоустроена территория обелиска, посвящённого воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В деревне Любаровка Юргинского округа по инициативе местных жителей была благоустроена детская площадка. Для детей были установлены горка, качели, спортивная стенка, а для малышей — песочница.