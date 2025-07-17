В ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса обратил внимание на вопрос от жительницы Ленинска-Кузнецкого по поводу открытия поликлиники №1 после капитального ремонта.

– Я инвалид. Уже долгое время ждем открытия поликлиники №1 на ул. Зорина. Обещают, что будет удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пока приходится вызывать врача на дом. Когда ремонт закончится? – написала жительница города.

Как отметил Илья Середюк, подрядчик затянул работы.

– Ремонт затянули, это точно. Я попросил бы Евгения Никитина приступить к процедуре взыскания штрафных санкций, наказании виновного. Но судя по последнему докладу, ремонт близится к завершению.

Глава региона пообещал, что отремонтированную поликлинику запустят в работу во втором полугодии 2025 года. Однако особый акцент губернатор сделал на необходимости наказать подрядчика.