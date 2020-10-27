Старые выхлопные трубы, коллекторные отбойники и шестерёнки. Для кого-то эти вещи не больше, чем металлолом. Но не для механика с творческим мышлением. Зеленогорский умелец Анатолий Поротов уже больше 30 лет облагораживает свой посёлок необычными арт-объектами. Подробнее о его работах — в сюжете Елизаветы Матико.

Он как папа Карло. Только создаёт человечков из металла. Уже больше 30 лет Анатолий не расстаётся с творчеством. Всё началось с дерева. Сначала это были резные балясины, изголовья для кроватей и малые архитектурные формы. Но дерево оказалось недолговечным материалом, поэтому мастер переключился на воплощение своих задумок в металле. Так его первыми «проектами» стали детские игровые площадки.

Сегодня в создании шедевров ему помогают друзья. Например, съездить за новой порцией металлических пружин, шестерёнок и труб или соединить части конструкции. Медленно развивающаяся болезнь Паркинсона не позволяет работать как раньше. Но, преодолевая дрожь в руках, он маленькими шагами всё равно идёт к результату.

Сотни чертежей и столько же задумок, воплощённых в жизнь. Случайные эскизы его работ можно найти даже в гараже на листе железа. Мастер признаётся, не все работы нравятся, поэтому каждую стремится довести до идеала: нередко разбирает и собирает заново.

Почти в каждом дворе Зеленогорского можно встретить его работы. Баба Яга в ступе, клоун-качели и карусели-цепочки радуют местную детвору. Одно из изобретений протестировала и наша съёмочная группа.

Каждая его работа — маленькая достопримечательность. В этом году аллея Интернационалистов в посёлке стала большим выставочным центром на свежем воздухе. Ростовые фигуры из разных деталей радуют глаз и несут в себе скрытый смысл. Здесь и влюблённые роботы, и семья, и старичок на скамейке. Мастер признаётся, старается вдохнуть жизнь в каждого из персонажей. За это его творчество ценят местные жители и туристы.

Не так давно работы Анатолия в парке ещё и засветились. У каждой своя цветная иллюминация. Теперь дорогу к Томи, которую он облагораживал с друзьями в символ признательности к зеленогорцам, освещают его же арт-объекты. Он любит свой посёлок и стремится делать его лучше. Уже сейчас в голове вынашивает новые идеи. Какие — не сказал, но очевидно, что необычные…

Автор: Елизавета Матико