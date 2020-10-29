Пандемия коронавируса вносит коррективы во все сферы нашей жизни. Изменения не обошли стороной и железную дорогу. Как на вокзалах Кузбасса борются с распространением опасной инфекции, рассказывает Сергей Ищенко.

Железнодорожники в условиях пандемии COVID-19 делают все возможное, чтобы не допустить распространение вируса. Помещения постоянно дезинфицируются безопасными для здоровья средствами и проветриваются, в местах скопления людей нанесены разметки для соблюдения социальной дистанции. В депо обрабатываются и вагоны. Дело осталось за малым — чтобы сами пассажиры соблюдали меры предосторожности.

Железнодорожники просят кузбассовцев соблюдать масочный режим, ведь это существенно снижает риск заражения.

Автор: Сергей Ищенко