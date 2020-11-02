За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 58, Кемерово – 47, Прокопьевск – 21, Белово – 19, Новокузнецкий МР – 18, Юрга – 9, Киселевск – 6, Юргинский МО – 5, Кемеровский МО – 3, Мыски – 2, Беловский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Междуреченск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Прокопьевский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Яшкинский МО – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно- сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в пгт Краснобродский.

67 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 10 995 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4 587 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6 256 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".