О ключевых решениях по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава региона Сергей Цивилев сообщил на аппаратном совещании, которое прошло в режиме ВКС (видеоконференцсвязь).

«Наши усилия сконцентрированы на поддержке системы здравоохранения и четком выполнении мер по профилактике коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в регионе организовано 4 745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в том числе 2 452 койки с кислородом, 493 из них — с аппаратами ИВЛ. В ближайшее время развернут еще около 300 дополнительных коек», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что наличие необходимых лекарств в аптеках проверяется ежедневно. Очередная крупная партия препаратов от коронавирусной инфекции и ОРВИ была доставлена в Кузбасс 1 ноября. Кроме того, Кузбасс получит средства из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению правительства РФ, региону выделят 100 млн рублей на закупку препаратов.

В регионе оборудуют модульные пункты ожидания приема на территориях наиболее крупных поликлиник. Их устанавливают у «красных зон» — выделенных входов для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. Такие пункты уже работают в Кемерове, Новокузнецке, Чебулинском районе. В ближайшее время мобильный пункт появится у поликлиники в пгт Яшкино. Всего в муниципалитетах будут оборудованы 14 таких пунктов.

На помощь врачам направили студентов и ординаторов. В больницах и поликлиниках Кузбасса проходят практику 576 студентов Кемеровского государственного медицинского университета, 1167 студентов Кузбасского медицинского колледжа и 111 ординаторов Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей. Все они застрахованы от рисков, связанных с угрозой заболевания COVID-19.

Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник доложил, что скоро в кузбасские больницы доставят еще 6 газификаторов – емкостей для хранения кислорода. «До 15 ноября в регион придут 123 кислородных концентратора для учреждений здравоохранения, оказывающим помощь тяжелобольным пациентам. К концу месяца ожидают еще 200 концентраторов», — сообщил замгубернатора.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин подвел промежуточные итоги прививочной кампании против гриппа. Этой осенью планируется вакцинировать рекордное количество кузбассовцев: не менее 60% населения области (в прошлом году прививки поставили 48% жителей региона). На сегодняшний день привито 98,9% от запланированного числа взрослых. В том числе 17,2 тыс. кузбассовцев поставили прививки в передвижных комплексах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.