Прошедшие соревнования по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья стали самыми масштабным в истории Кузбасса. В них приняли участие 277 конкурсантов, 168 экспертов-профессионалов и более 500 волонтеров. Чемпионат прошел в очно-дистанционном формате на 14 площадках в Кемерове, Новокузнецке и Таштаголе.

«Участие в конкурсах профессионального мастерства помогает специалистам поверить в свои силы. Кроме того, наблюдая за работой соперников и экспертов, можно получить новые навыки и умения. Кузбасские конкурсанты традиционно выполняли задания на высоком уровне, за лучших из них мы скоро будем болеть во время национального чемпионата «Абилимпикс», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Студенты, школьники и специалисты продемонстрировали свое мастерство в 40 компетенциях. Так, студентка Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Алена Одинцова заняла 1 место в компетенции «Художественный дизайн». Учащийся Сибирского государственного индустриального университета Артем Галеев победил в компетенции «Мультимедийная журналистика», а Виталий Николаев из Профессионального колледжа г. Новокузнецка признан лучшим в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Среди портных лучшие результаты показала Алтынай Иртамаева. Рустам Хамидулов успешнее всех проявил себя в ремонте обуви.

Победители регионального чемпионата будут представлять Кузбасс на всероссийских соревнованиях. VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября.

В рамках областного чемпионата также были организованы деловая и профориентационная программы. Для участников провели мастер-классы, круглые столы, урок русского языка жестов. Также состоялся телемост по организации качественного доступного образования учеников с ОВЗ с участием министра образования и науки Кузбасса Софьи Балакиревой и представителей других регионов.

В Кузбассе региональные чемпионаты «Абилимпикс» проводятся с 2016 года. За это время в них приняли участие более 500 человек. На национальном уровне представители Кузбасса выиграли 22 медали: 5 золотых,11 серебряных и 6 бронзовых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.