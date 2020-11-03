За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 39, Междуреченск – 19, Ленинск-Кузнецкий – 14, Осинники – 12, Анжеро-Судженск – 9, Белово – 8, Прокопьевск – 8, Киселёвск – 8, Мыски – 6, Беловский МР – 6, Промышленновский МО – 6, Калтан – 5, Полысаево – 3, Таштагольский МР – 3, Топкинский МО – 2, Яшкинский МО – 2 Гурьевский МР – 1, Кроаснобродский – 1, Ижморский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1.

7 пациентов скончались. У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

Женщина 1956 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Мужчина 1941 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, атеросклероза. Он проживал в Беловском районе.

Мужчина 1948 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

Мужчина 1937 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Мужчина 1946 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в пгт. Тяжинский.

301 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 11 296 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4 474 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5 760 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".