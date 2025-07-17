Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проводит конкурс признания и поддержки сообществ в рамках Всероссийской программы «Городские интонации».

Конкурс проводится по четырём номинациям:

«Сила сообщества»;

«Медиа для города»;

«Бизнес рядом»;

«Точка сборки».

К участию приглашаются физические лица, участники инициативных групп и общественных объединений, юридические лица, СМИ, корпоративные фонды, (реализующие проекты в партнерстве с сообществами) и образовательные организации (в соответствии с тематикой перечисленных номинаций).

Конкурс проводится в два этапа. На отборочном туре проводится прием заявок и экспертный отбор лучших проектов. Участники, прошедшие заочный этап, будут приглашены на очный этап — Всероссийский фестиваль сообществ и инициатив развития территорий, на котором будут отобраны финалисты. Награждение состоится в декабре 2025 года.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте. Заявки принимаются до 30 сентября.